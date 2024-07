La politique de colonisation d'Israël contraire au droit international, juge la CIJ

La Cour internationale de Justice (CIJ) a estimé, dans un avis rendu vendredi, la politique de colonisation menée par Israël contraire au droit international. Elle a ajouté que l'occupation "illégale" par Israël de territoires palestiniens depuis 1967 devait cesser "le plus rapidement possible".

Pour la CIJ, la politique menée par Israël montre que l'intention est de rester dans les territoires occupés. Par exemple, les Palestiniens sont chassés des régions de Jérusalem-Est et de Cisjordanie, et n'ont plus la possibilité d'y revenir. L'Etat hébreu exploite également les ressources naturelles dans les territoires qu'il occupe et y construit toutes sortes d'infrastructures, a relevé la Cour.

Cet avis consultatif analysait les "conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est". Non contraignant, il pourrait cependant accroître la pression juridique internationale croissante sur Israël face à la guerre dans la bande de Gaza.

Il est rendu à la demande de l'Assemblée générale de l'Onu. La Cour a examiné l'affaire en février et a entendu plus de 50 pays sur la question de l'occupation des territoires palestiniens.