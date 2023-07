A la prison de Nanterre, bâtir une vie devant soi

"Je veux sortir avec un projet encadré", explique-t-il. "Si vous sortez sans rémunération, vous devez frauder pour payer les transports, le logement" et le risque de récidive s'accroît.

"Tu as fait beaucoup d'efforts. Tu es plus à l'écoute, tu as développé tes qualités de leader. On te voit parfaitement sur un poste à responsabilité?", le félicite Najet Berramdane.

Mahamadou a rejoint un groupe de sept stagiaires accompagnés par "Faire" pour élaborer un projet professionnel pendant leur détention, bénéficier d'un aménagement de peine et d'un suivi à leur sortie.