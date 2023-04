La Réunion: 47 "enfants de la Creuse" retrouvent leur terre natale

"Revoir mon île, c'est formidable"... Une cinquantaine de personnes, envoyées de force par les services sociaux en métropole pour repeupler des départements touchés par l'exode rural, ont débarqué vendredi à la Réunion qu'elles ont quittée enfants. Certaines reviennent pour la première fois.

On les appelle les "Enfants de la Creuse": 2.000 enfants réunionnais retirés à leurs parents et transférés de force vers l'hexagone, à 10.000 km, principalement dans la Creuse, entre 1962 et 1984, selon une opération du Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer (Bumidom) et un programme mis en place par Michel Debré, ministre de Charles de Gaulle et député de La Réunion.