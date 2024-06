La Russie prend-elle le dessus en Ukraine ? Un ancien agent du KGB répond

Selon lui, ce n'est pas le cas. "Alors non. La Russie avait dit 'on prendra Kiev en 3 jours'. (...) Aujourd'hui, nous sommes à deux ans et demi de conflit et ils sont toujours plus ou moins là où ils étaient l'année dernière. Les Ukrainiens ont réussi à reprendre un certain nombre de territoires qui étaient occupés au début de la guerre", explique-t-il.

Il précise également qu'une des données importantes dans ce conflit est la différence de potentiel, que ce soit économique ou militaire, entre les deux pays. "(...) Si l'Ukraine n'était pas soutenue par la coalition d'autres pays, elle aurait eu du mal à résister. Mais je vous rappelle que lors des quatre premiers mois de la guerre, personne ne soutenait l'Ukraine. On donnait des casques et des gilets pare-balles, mais on ne donnait pas d'armes. Et pourtant, ils ont réussi à tenir plus que trois jours".

Une paix est-elle envisageable un jour entre les deux nations ? Selon l'expert, les derniers propos de Poutine sont plus alarmants que rassurants. Il fait notamment référence à la récente visite de Vladimir Poutine au Vietnam.