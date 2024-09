La tempête tropicale Francine progresse dans le sud des Etats-Unis

Plus de 380.000 foyers et commerces étaient privés d'électricité dans la matinée en Louisiane, selon le site poweroutage.us, qui recense les coupures. Le Mississippi et l'Alabama, deux Etats proches, commencent également à ressentir les effets de la tempête et comptent plus de 75.000 foyers et commerces sans courant.

"Les fortes précipitations se propagent à travers le Mississippi, l'Alabama, et le nord de la Floride", ont averti les services météo nationaux (NWS) dans leur bulletin de 12H00 GMT.

Selon le Centre américain des ouragans (NHC), la tempête devrait toutefois s'affaiblir en progressant dans l'intérieur des terres.