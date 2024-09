L'Afghanistan lance les travaux du grand gazoduc TAPI

Kaboul et Achkhabad ont célébré mercredi en grande pompe l'aboutissement du côté turkmène des travaux du gazoduc TAPI - Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde - et leur lancement en territoire afghan.

Ce méga-projet d'au moins 10 milliards de dollars doit permettre d'acheminer, sur plus de 1.800 km, 33 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, extraits de Galkynysh, dans le sud-est du Turkménistan, l'un des plus grands champs du monde et qui serait le premier en termes de réserves.

Imaginé dès les années 1990, il a été longtemps retardé par les conflits meurtriers en Afghanistan, l'insécurité régionale et les tensions entre les pays partenaires.