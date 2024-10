L'armée israélienne annonce avoir tué un membre du Hezbollah dans une frappe en Syrie

L'armée israélienne a annoncé mercredi soir avoir tué en Syrie un membre du Hezbollah libanais dans une frappe aérienne dans la région de Quneitra, à lisière du Golan syrien occupé et annexé par Israël.

"Plus tôt aujourd'hui" (mercredi), l'armée de l'Air a "frappé et éliminé Adham Jahout, [membre de la] cellule terroriste du Hezbollah en Syrie, dans la région de Quneitra", indique un communiqué militaire, affirmant que Jahout faisait passer au Hezbollah des "renseignements de sources du régime syrien" et qu'il "transmettait des renseignements amassés sur le front syrien pour permettre des opérations contre Israël sur le Golan".