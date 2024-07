L'Australie promet de lutter contre la violence domestique après un infanticide présumé

Trois jeunes enfants sont décédés, tandis que leur mère et quatre autres enfants ont été blessés dans l'incendie de leur maison familiale, selon la BBC et The Guardian. Le père de 28 ans est soupçonné d'avoir enfermé femme et enfants dans l'habitation avant d'y mettre le feu. Selon la police, le père a également tenté de retenir les secours et les voisins qui voulaient pénétrer dans le logement en flammes.

Une petite fille de cinq mois et deux jeunes garçons de deux et six ans ont succombé à leurs blessures. La mère de 29 ans et quatre enfants de quatre, sept, neuf et 11 ans ont également été blessés.