Le Canada démantèle un réseau de trafic de migrants vers les États-Unis

"Les réseaux criminels transnationaux exploitent ce désespoir pour profiter de ces hommes, femmes et familles, sans pour autant se soucier de leur bien-être", a-t-il ajouté.

Parmi les suspects âgés de 21 à 51 ans, on compte deux personnes originaires de la communauté autochtone d'Akwesasne, dont le territoire s'étend sur les deux rives du St-Laurent près de Cornwall, entre la province de l'Ontario et du Québec au Canada et l'État de New York aux États-Unis.

En mars 2023, huit personnes, dont deux enfants, ont été retrouvées mortes dans un marais de la réserve d'Akwesasne. Ils appartenaient à deux familles différentes, l'une canado-roumaine et l'autre indienne, et tentaient de se rendre aux États-Unis.