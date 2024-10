Le chef de la diplomatie iranienne rencontre un responsable des rebelles yéménites à Oman

M. Araghchi a rencontré "Mohammad Abdelsalam, le porte-parole et négociateur en chef du gouvernement du salut national du Yémen", indique la légende des photos.

L'Iran a tiré 200 missiles sur Israël le 1er octobre, affirmant riposter à l'assassinat du chef du Hamas à Téhéran, imputé à Israël, et à ceux du chef du Hezbollah et d'un général des Gardiens de la révolution iraniens dans une frappe israélienne près de Beyrouth le 27 septembre.

Les Houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen, font partie, notamment avec le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais de "l'axe de résistance" animé par l'Iran qui réunit des groupes armés opposés à Israël.

Avant Mascate, M. Araghchi s'est successivement rendu au Liban, en Syrie, en Arabie Saoudite, au Qatar et en Irak, pour des discussions centrées sur la recherche d'un cessez-le-feu au Liban et à Gaza, et les moyens d'empêcher une propagation de la guerre à toute la région.