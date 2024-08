Le chef du Hezbollah libanais promet une riposte contre Israël

Hassan Nasrallah a affirmé que le mouvement islamiste libanais, allié de Téhéran, et l'Iran étaient "obligés de riposter" contre Israël après les assassinats du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, et du chef militaire du Hezbollah, Fouad Chokr.

Le chef du Hezbollah libanais a promis mardi une riposte contre Israël, "quelles qu'en soient les conséquences", au moment où la communauté internationale est engagée dans une course contre la montre pour éviter une escalade militaire au Moyen-Orient.

Le Hezbollah ripostera "seul ou dans le cadre d'une réponse unifiée" de l'Iran et de ses alliés dans la région, a-t-il affirmé, "quelles qu'en soient les conséquences".

Les tensions ont redoublé après l'assassinat, le 31 juillet à Téhéran, d'Ismaïl Haniyeh, et celui, la veille, de Fouad Chokr, tué dans une frappe israélienne près de Beyrouth, faisant redouter une escalade militaire entre l'Iran et ses alliés d'une part, et Israël de l'autre.

Olivia BUGAULT, Hervé BOUILLY, Jean-Michel CORNU

Face à ce risque d'embrasement, la communauté internationale multiplie les tentatives d'apaisement.

"Nous sommes impliqués dans une diplomatie intense jour et nuit avec un message très simple: tous les protagonistes doivent éviter l'escalade", a affirmé lundi le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken.

L'Iran, le Hamas et le Hezbollah ont accusé Israël de l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh et promis de le venger.

Israël n'a pas commenté la mort d'Ismaïl Haniyeh mais a promis de détruire le Hamas, qu'il considère comme une organisation terroriste de même que les Etats-Unis et l'Union européenne, après l'attaque du 7 octobre sur son sol.