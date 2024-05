Le forum des ONG internationales au Congo rapporte une "situation d'urgence" à Goma

Des explosions, accompagnées d'échanges de tirs, ont été signalées dans plusieurs sites et camps de déplacés internes de l'Ouest de la ville de Goma, rapporte lundi Handicap International, membre du forum des ONG internationales au Congo, dans un communiqué.

Le FONGI-RDC exprime sa "profonde préoccupation" face à cette aggravation de la situation sécuritaire "qui met en danger la vie des civils et entrave sévèrement l'accès aux services d'urgence nécessaires. Les déplacés internes se retrouvent pris au piège dans des combats à l'artillerie lourde, augmentant de manière alarmante les risques pour leur sécurité, leur vie et celles de leurs familles", réagit-il.

Selon les premières informations des ONG internationales présentes sur place, cette escalade de violence aurait fait des victimes, y compris des enfants, et en a blessé plus de 30 autres dont également des enfants, précise Handicap International.

"Il y a une immense tristesse et un sentiment d'impuissance parmi nous. Nous voyons des familles et des enfants terrifiés, et notre capacité à aider est limitée par des combats incessants. Un site ou un camp de déplacés ne devrait pas être un champ de bataille. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais la situation dépasse les capacités des acteurs humanitaires", témoigne une travailleuse humanitaire, citée dans le communiqué.

Les combats avec les groupes rebelles soutenus par le Rwanda, tels que le M23, ont repris l'année dernière au nord de Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu.