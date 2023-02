Le gouvernement canadien interdit TikTok sur ses appareils mobiles

Le gouvernement canadien a annoncé lundi qu'il allait bannir l'application TikTok des appareils mobiles qu'il fournit à son personnel à compter de mardi, évoquant "un niveau de risque inacceptable" pour la vie privée et la sécurité.

"Sur un appareil mobile, les méthodes de collecte de données de TikTok donnent un accès considérable au contenu du téléphone", a expliqué la présidente du ministère du Trésor, Mona Fortier, précisant dans un communiqué qu'elle avait été prise "à titre préventif".

"Nous n'avons aucune raison de croire pour le moment que des renseignements du gouvernement ont été compromis", a-t-elle toutefois ajouté.

Une porte-parole de TikTok a réagi en déplorant, dans un courriel à l'AFP, une décision "curieuse", prise "sans citer de problème de sécurité spécifique", et en regrettant que la plateforme n'ait pas été contactée par le gouvernement.

L'ultrapopulaire plateforme de vidéos courtes et virales, propriété de l'entreprise chinoise ByteDance, est de plus en plus scrutée par les Occidentaux qui craignent que Pékin puisse ainsi accéder aux données d'utilisateurs du monde entier.

Cette interdiction au Canada survient quelques jours après une décision similaire de la Commission européenne, qui a interdit TikTok à son personnel pour "protéger" l'institution.