Le Hamas salue les veto de la Chine et de la Russie au projet de résolution américain

Le Hamas a salué vendredi les veto de la Chine et de la Russie au projet de résolution américain présenté au Conseil de sécurité des Nations unies sur une trêve dans la guerre entre Israël et le mouvement palestinien dans la bande de Gaza.

Washington, allié historique d'Israël, a porté devant l'Onu un projet de résolution mentionnant "la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable" en lien avec la libération des otages, après avoir mis son veto à plusieurs textes précédents. Toutefois, Moscou et Pékin ont usé de leur veto vendredi contre cette proposition. Le projet a recueilli 11 voix en faveur, trois voix contre (les veto russe et chinois, ainsi que l'opposition de l'Algérie) et une abstention (Guyana).

Vendredi, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan de 32.070 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre. Ce jour-là, quelque 250 personnes ont été prises en otage par le Hamas, selon les autorités israéliennes. Une centaine ont été libérées en vertu d'une trêve fin novembre, et les proches de celles qui sont encore captives accentuent la pression pour qu'elles soient relâchées.