Le Hezbollah annonce une nouvelle attaque au drone contre l'armée israélienne

Le Hezbollah libanais a annoncé dimanche avoir lancé un "drone explosif" contre un site militaire dans le nord d'Israël, en réponse à la mort d'un chef d'un groupe islamiste libanais tué dans une frappe israélienne dans l'est du Liban.

Depuis le 7 octobre et la flambée de violences entre le gouvernement israélien et le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah et des groupes alliés, qui soutiennent le mouvement islamiste palestinien, échangent des tirs transfrontaliers.

Dans un communiqué dimanche, le Hezbollah a déclaré que ses combattants avaient lancé une "attaque aérienne avec un drone muni d'explosifs" sur une caserne israélienne à Beit Hillel, en "riposte à l'attaque de l'ennemi israélien à Khiara".

L'armée israélienne a affirmé dans un communiqué qu'un "drone hostile lancé depuis le Liban" avait pénétré dans le nord d'Israël mais qu'il avait été intercepté. Il "est tombé dans la région de Beit Hillel sans faire de victimes".