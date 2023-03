Le marché de l'emploi toujours solide aux Etats-Unis, les salaires grimpent encore

Le marché de l'emploi reste très solide aux Etats-Unis, selon plusieurs enquêtes publiées deux jours avant les chiffres officiels, probablement trop aux yeux de la banque centrale américaine puisque la hausse continue des salaires empêche l'inflation de ralentir rapidement.

Les seules entreprises du secteur privé ont créé 242.000 emplois en février, selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab diffusée mercredi, plus que les 205.000 anticipées par les analystes, selon le consensus de MarketWatch, mais aussi que les 119.000 de janvier.

Ce niveau robuste d'embauches "est bon pour l'économie et les travailleurs, mais la croissance des salaires est encore assez élevée", a commenté Nela Richardson, cheffe économiste de la firme de service aux entreprises ADP.

La hausse des salaires a été de 7,2% sur un an pour ceux qui ont conservé leur emploi, la plus faible des 12 derniers mois. Pour ceux qui ont changé d'emploi, les salaires ont grimpé de 14,3% sur un an, contre 14,9% en janvier.