Le médiateur qatari attend une position claire des parties sur le plan de cessez-le-feu

Le Qatar, qui joue le rôle de médiateur entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, a dit mardi attendre "une position claire" du gouvernement israélien sur le plan de cessez-le-feu à Gaza annoncé par le président américain, Joe Biden.

Le responsable qatari a aussi souligné que le Hamas n'avait pas non plus annoncé sa position.

"Nous n'avons pas encore vu de position très claire de la part du gouvernement israélien sur les principes énoncés par Biden", a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari. "Nous avons lu et vu les déclarations contradictoires émanant des ministres israéliens, ce qui ne nous donne pas beaucoup confiance sur l'existence d'une position unifiée en Israël sur la proposition actuellement sur la table", a-t-il ajouté.

Le pays du Golfe est engagé depuis des mois, aux côtés des Etats-Unis et de l'Egypte, dans une médiation visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza après huit mois de guerre meurtrière, et la libération des otages enlevés lors de l'attaque sanglante le 7 octobre du Hamas en Israël.

"Nous n'avons vu aucune déclaration des deux côtés nous donnant beaucoup de confiance dans le processus", a-t-il déclaré, en affirmant toutefois que "le processus progresse" et que Doha collabore "avec les deux parties".

Le plan annoncé vendredi soir par le président américain -- une feuille de route proposée par Israël, selon lui -- prévoit dans une première phase un cessez-le-feu de six semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, de la libération de certains otages (femmes et malades) et de prisonniers palestiniens.

Mais les exigences contradictoires réitérées par les belligérants et les réactions venant d'Israël ont jeté des doutes sur ce plan.