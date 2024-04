Le ministre chinois de la Défense prône davantage de "confiance" avec Washington

Le ministre chinois de la Défense a appelé à davantage de "confiance" entre Pékin et Washington lors d'un entretien mardi avec son homologue américain, le premier à ce niveau depuis un an et demi malgré des tensions toujours très fortes.

La Chine et les Etats-Unis "doivent considérer la paix comme étant la chose la plus précieuse, la stabilité comme le plus important et la confiance comme la base des échanges", a indiqué Dong Jun au ministre américain de la Défense Lloyd Austin, selon des propos rapportés mercredi par le ministère chinois de la Défense.