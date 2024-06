Le Parlement suédois se prononce sur un accord de défense controversé avec les Etats-Unis

Le Parlement suédois vote mardi sur un accord de défense controversé avec les Etats-Unis, ses opposants craignant qu'il n'ouvre la voie à un déploiement d'armes nucléaires et à des bases américaines permanentes en Suède.

L'accord signé par Stockholm et Washington en décembre permet aux forces américaines d'accéder à 17 bases de défense suédoises et de stocker des équipements militaires, des armes et munitions dans le pays.

Pour ses opposants, l'accord devrait stipuler que la présence d'armes nucléaires sera interdite en Suède.

"L'accord ne fixe aucune limite", critique Daniel Helldén, co-dirigeant des Verts qui, comme le Parti de gauche, s'oppose à ce texte.