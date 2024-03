Le porte-conteneurs avait passé deux inspections en 2023

Les autorités portuaires de Singapour ont déclaré mercredi que le porte-conteneurs qui a percuté un pont de Baltimore, aux Etats-Unis, et causé son effondrement, bloquant l'un des plus importants ports commerciaux américains, avait passé avec succès deux inspections en 2023.

Les certificats de classification du navire relatifs à "l'intégrité structurelle du navire et au fonctionnement de l'équipement du navire étaient valides au moment de l'incident", ont déclaré les autorités portuaires.

Mardi en fin de journée, les autorités portuaires avaient indiqué que leurs enquêteurs et ceux du Bureau d'enquête sur la sécurité des transports de Singapour étaient en route pour Baltimore afin d'épauler les garde-côtes américains.

Le MV Dali, un porte-conteneurs battant pavillon singapourien avait "subi une perte momentanée de propulsion" juste avant de percuter le pont Francis-Scott-Key, qui s'est effondré et a bloqué le port commercial.

Le port de Baltimore est le neuvième port américain en matière de marchandises étrangères manutentionnées et de valeur de marchandises étrangères. Il emploie directement plus de 15.000 personnes et indirectement près de 140.000 autres.