Le président Biden "déterminé à mettre l'Ukraine dans la meilleure position possible pour l'emporter"

Participant par visioconférence au forum Yalta European Strategy qui se tenait à Kiev, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan a assuré que le président Biden, qui rencontrera son homologue ukrainien fin septembre lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, "est déterminé à utiliser les quatre derniers mois (de son mandat) pour mettre l'Ukraine dans la meilleure position possible pour l'emporter".

Les Etats-Unis sont "déterminés à mettre l'Ukraine dans la meilleure position possible afin de l'emporter" et les retards dans la livraison des aides militaires cruciales ne sont dus qu'à une "logistique difficile", a déclaré samedi un haut-responsable américain.

Alors que Volodymyr Zelensky et autres dirigeants ukrainiens ne cessent de dénoncer les retards de l'aide militaire occidentale et notamment américaine, Jake Sullivan a assuré que ce problème était dû à une logistique difficile et non à une manque de volonté politique de soutenir Kiev.

"Ce n'est pas une question de volonté politique. C'est une question de logistique difficile et compliquée (...) pour livrer ce matériel sur le front", a-t-il déclaré.

Sur le terrain, un nouvel échange de prisonniers a été organisé entre la Russie et l'Ukraine : il a porté sur un total de 206 prisonniers (103 dans chaque camp).