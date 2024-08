Le prix Nobel Yunus arrive au Bangladesh pour former un gouvernement

Ce retour de l'économiste de 84 ans intervient après des violences qui ont fait plus de 400 morts et la fuite de la Première ministre déchue Sheikh Hasina. Il devrait prêter serment jeudi "vers 20H00" (16H00 heure belge) au cours d'une cérémonie "en présence a priori d'une centaine de personnes", a annoncé le chef de l'armée, le général Waker-Uz-Zaman. L'officier s'est dit "certain", dans un discours télévisé à la nation, que Muhammad Yunus serait "capable de mener un beau processus démocratique" en faveur de la population.

"Je vous demande de vous abstenir de toute forme de violence" et "soyez prêts à construire le pays", a déclaré le prix Nobel de la paix en exil à Paris à ses compatriotes avant son retour.