Le rappeur américain Andre 3000 du groupe Outkast sort son premier album solo en 17 ans

"Je m'intéresse depuis longtemps aux instruments à vent, il est donc naturel d'aller vers les flûtes", a déclaré le rappeur de 48 ans, en reconnaissant aussi "aimer mélanger les instruments".

Andre Benjamin, figure de la scène rap américaine dans les années 2000, s'était fait un nom avec son partenaire musical Big Boi pour former le duo Outkast aux tubes comme "Hey Ya!", "Ms. Jackson", "The Way You Move" et "So Fresh, So Clean".

Mais la star du hip-hop d'Atlanta, dont le dernier album datait de 2006, s'était effacé pendant des années, limitant ses collaborations à quelques mégastars comme Beyonce et Kanye West.