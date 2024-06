Le restaurant de la VUB vandalisé à coups de slogans pro-palestiniens

Le restaurant étudiant de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), situé sur le campus d'Etterbeek, a été vandalisé dans la nuit de mercredi à jeudi. Plusieurs slogans pro-palestiniens ont été apposés sur les murs et les tables. La VUB porte plainte contre X et "attend" du mouvement d'occupation étudiante en soutien à la Palestine qu'il se distancie publiquement de l'incident, a indiqué le porte-parole du recteur Jan Danckaert, Peter Van Rompaey. L'occupation étudiante a déclaré ne pas être responsable de l'effraction.

La police s'est rendue sur place jeudi matin pour constater les dégâts. Une enquête plus approfondie devrait permettre de déterminer les circonstances des faits. Sur les murs, on peut lire des slogans pro-palestiniens tels que "Student Intifada", "Free Palestine - Academic Boycott" et "Boycott Israël".

Le rectorat de la VUB appelle les étudiants de l'occupation voisine, campée dans le même bâtiment, à réagir publiquement à l'effraction commise. Le rectorat n'accuse pas ces étudiants, mais "attend d'eux qu'ils se distancient publiquement de l'incident. Ce serait un signal positif".