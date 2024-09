"L'eau est montée si vite" : en Thaïlande, des élèves secourus par bateau

"Je vis à Chiang Rai depuis près de 10 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. La plupart des gens ici ne se souviennent pas d'avoir vu de l'eau à ce niveau dans la ville", dit-il.

Dans toute l'Asie du Sud-Est, des millions d'habitants sont frappés par des inondations et des glissements de terrain dans le sillage du typhon qui a traversé la région samedi faisant plus de 200 morts et des destructions dans le nord du Vietnam, au Laos, en Thaïlande et en Birmanie.

Dans les provinces du nord de la Thaïlande, Chiang Mai et Chiang Rai, au mois quatre personnes sont mortes, dont deux victimes d'un éboulement.