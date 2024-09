L'Équateur plongé dans le noir total pendant plusieurs heures pour rationner son électricité à cause de la sécheresse

Ce rationnement sera appliqué face à "la pire sécheresse depuis 61 ans et dans le but de gérer de manière responsable le contrôle de notre système électrique", a déclaré le bureau du président dans un communiqué.

"Le calendrier a été choisi dans le but de générer le moins d'impact possible sur les activités et l'aménagement du temps de travail", a déclaré le gouvernement, qui a également imposé le télétravail à tout le secteur public le jeudi et le vendredi pendant les deux prochaines semaines.

Hôpitaux et services d'urgences seront exemptés de ces périodes de rationnement.

Un couvre-feu sera en vigueur dans six des 24 provinces et dans la ville minière de Camilo Ponce Enriquez (sud), qui sont sous le régime de l'état d'urgence en raison de la violence liée aux gangs de narcotrafiquants.

En pleine guerre contre la drogue et avec des forces armées déployées dans les rues, l'exécutif a également confié aux militaires la sécurité du barrage de Mazar, dans les Andes méridionales, qui alimente en eau trois centrales hydroélectriques.