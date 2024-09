Les armes européennes doivent pouvoir frapper des cibles en Russie, selon une résolution

Dans ce texte approuvé par 425 voix pour, 131 contre et 63 abstentions, le Parlement invite les Etats membres de l'UE à autoriser l'Ukraine à utiliser les armes qu'ils lui livrent contre "des cibles militaires légitimes" sur le sol russe. "Sans lever les restrictions actuelles, l'Ukraine ne peut pas exercer pleinement son droit de légitime défense et reste exposée à des attaques contre sa population et ses infrastructures", estime l'assemblée.

Jusqu'à présent, les Etats occidentaux tergiversent sur cette question et sont réticents à lever cette restriction. La pression russe est forte: Moscou a déjà averti qu'il considérerait un tel usage des armes occidentales comme une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Le sujet a encore été abordé la semaine passée entre le président américain Joe Biden et le nouveau Premier ministre britannique, Keir Starmer, sans que l'entretien ne débouche sur une révision de la ligne de conduite actuelle.