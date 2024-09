Les dirigeants du monde réunis à l'ONU en pleine explosion des violences au Proche-Orient

Jordan GALE

La grand-messe annuelle de l'ONU commence mardi à New York, avec la crainte d'une guerre régionale au Proche-Orient, escalade qui va dominer cette session de l'Assemblée générale à laquelle participe pour la dernière fois le président américain Joe Biden.

Après deux journées de "Sommet de l'avenir" consacrées aux grands défis de l'humanité pour les générations qui viennent, plus de 100 chefs d'Etat et de gouvernement vont se succéder à la tribune pendant une semaine assombrie par les conflits qui font rage, en particulier au Liban et dans la bande de Gaza.