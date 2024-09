Quinze morts dans des heurts entre tribus chiite et sunnite au Pakistan

Au moins 15 Pakistanais ont été tués depuis samedi dans le nord-ouest frontalier de l'Afghanistan lors de heurts entre deux tribus, l'une chiite et l'autre sunnite, pour des terres, a annoncé mardi un responsable local à l'AFP.

Ces affrontements à l'arme lourde, notamment des obus de mortier, ont eu lieu dans le district de Kourram, où en juillet déjà 35 personnes avaient été tuées en plusieurs jours de combats entre les mêmes tribus qui se disputaient des terres.

Samedi, "un conflit pour la terre a repris" entre les chiites de la région de Balishkhel et les sunnites de la région de Para Chamkani, a expliqué le responsable sous le couvert de l'anonymat. "Jusqu'ici, 15 personnes ont été tuées : neuf sunnites et six chiites", a-t-il poursuivi.