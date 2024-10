Les discours plus extrêmes que jamais de Donald Trump peuvent-ils favoriser Kamala Harris?

Pendant cette campgne 2024, Donald Trump tient des propos parfois extrêmes au sujet de changements profonds aux politiques économiques et sociales des États-Unis, avec des promesses controversées comme l'augmentation des taxes sur les produits chinois et la création de "villes de liberté" sur des terres fédérales.

Lors d’un rassemblement en Arizona dimanche, Trump a suggéré sans fondement que si Harris était élue, "le pays tout entier serait transformé en camp de migrants". Deux jours plus tôt, dans le Colorado, il avait de nouveau juré de "lancer la plus grande opération d’expulsion de l’histoire des États-Unis", promettant : "Nous fermerons la frontière. Nous arrêterons l’invasion des clandestins dans notre pays. Nous défendrons notre territoire. Nous ne nous laisserons pas conquérir."

Parmi ses idées les plus remarquées, la mise en place de "villes de liberté", des villes nouvelles créées sur des terres fédérales, destinées à stimuler l'économie et à offrir aux jeunes familles un accès à la propriété.

Harris sous pression face à cette vision

Ces propositions ont placé Kamala Harris dans une situation délicate. Elle tente de contrer l'influence grandissante de Trump en soulignant que son retour au pouvoir pourrait menacer les valeurs démocratiques et les droits fondamentaux acquis sous les administrations précédentes.

Les démocrates craignent de plus en plus que l'euphorie suscitée par l'entrée de Harris dans la course (en juillet), ses meetings réussis et sa performance lors du débat du mois suivant ne se soient pas encore traduits par une avance décisive contre Trump.

Aucun leader ne se dégage pour l'instant clairement de la moyenne des derniers sondages nationaux. Les deux candidats restent au coude-à -coude.