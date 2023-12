"Les effets du changement climatique deviennent apparents": les orages font grimper les pertes dans l'assurance en 2023

Avec des pertes assurées de six milliards de dollars, le tremblement de terre en Turquie et en Syrie a été la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'année jusqu'à présent, indique jeudi dans un communiqué le groupe qui fait office d'assureur pour les assureurs.

Mais les pertes engendrées par les orages sévères ont atteint un plus haut historique à 60 milliards de dollars, selon ses estimations. Aux Etats-Unis, les pertes assurées découlant des orages sévères se sont "pour la première fois" montées à plus de 50 milliards de dollars, quantifie le réassureur. En Europe, l'Italie a été le pays le plus touché, les pertes se chiffrant à 3,3 milliards de dollars.