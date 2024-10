Les Etats-Unis continueront à faire "pression" sur Israël pour un cessez-le-feu

Les Etats-Unis n'entendent pas relâcher leurs efforts en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et continueront de faire "pression" sur Israël et les pays de la région en ce sens, déclare la vice-présidente Kamala Harris, selon des extraits diffusés dimanche d'une interview télévisée.

Washington travaille sur "la nécessité d'un accord qui permettrait de libérer les otages et d'instaurer un cessez-le-feu. Et nous ne cesserons pas de faire pression sur Israël et sur la région, y compris sur les dirigeants arabes", affirme la candidate démocrate à la Maison Blanche à l'émission "60 minutes" de la chaîne CBS.

La diffusion des extraits de cette interview, qui doit être diffusée intégralement lundi, survient à la veille du premier anniversaire de l'attaque du Hamas palestinien contre Israël, le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza.