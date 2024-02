Les États-Unis imposent des sanctions radicales contre la Russie: plus de 500 personnes et organisations visées

Les Etats-Unis ont sanctionné vendredi le système russe de paiement Mir, parmi plus de 500 personnes et organisations ciblées par cette nouvelle salve de sanctions, la plus importante depuis le début de la guerre en Ukraine il y a deux ans.

"Le développement de Mir par le gouvernement russe a permis à la Russie de construire une infrastructure financière qui lui permet d'échapper aux sanctions et de reconstituer les liens rompus avec le système financier international", a indiqué le département américain du Trésor dans un communiqué. Les cartes Mir permettent aux Russes d'effectuer des règlements et de retirer de l'argent dans certains pays étrangers.