Les Etats-Unis vont déployer en Israël un système antimissiles face à l'Iran

Le ministre de la Défense Lloyd Austin "a autorisé le déploiement d'une batterie THAAD et d'une équipe de militaires américains en Israël pour aider à renforcer les défenses aériennes d'Israël à la suite des attaques sans précédent de l'Iran contre Israël le 13 avril et à nouveau le 1er octobre", a déclaré dans un communiqué le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder. Il précise qu'une batterie THAAD avait déjà été déployée en Israël à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre 2023, et avant cela en 2019.