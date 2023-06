Les Maliens ont approuvé le projet de nouvelle Constitution avec 97% des voix

Les militaires ont fait de ce projet de Constitution une pierre essentielle de la refondation qu'ils entendent conduire du Mali, confronté à la propagation djihadiste et à une profonde crise multiforme. Le scrutin a été émaillé d'incidents et d'irrégularités, selon des observateurs et opposants à la réforme.

Le taux de participation est de 39,40%, a aussi annoncé l'instance électorale.