Les Moldaves au rendez-vous pour un vote décisif sur l'UE

Les Moldaves se sont pressés dimanche aux urnes pour élire leur président et confirmer ou non leur trajectoire européenne, un double vote crucial pour l'avenir de cette ex-république soviétique voisine de l'Ukraine, sur fond de craintes d'ingérence russe.

La cheffe d'Etat sortante Maia Sandu, qui a résolument tourné vers l'Union européenne son petit pays, situé entre l'Ukraine en guerre et la Roumanie membre de l'UE et de l'Otan, fait figure de favorite. Mais il devrait lui falloir un second tour, le 3 novembre, pour s'imposer, d'après les pronostics.