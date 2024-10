Des dizaines de cibles du Hezbollah visées par Israël tandis que 73 personnes ont été tuées à Gaza

L'armée israélienne a mené dimanche des frappes aériennes sur des dizaines de cibles du Hezbollah à Beyrouth et dans le sud du Liban et poursuivi son offensive contre le Hamas à Gaza, où une frappe a tué 73 personnes la veille selon les secours.

En guerre sur deux fronts contre ces mouvements islamistes soutenus par l'Iran, Israël a annoncé avoir visé un "centre de commandement" du Hezbollah dans la banlieue sud de la capitale libanaise et mené des frappes aériennes sur des dizaines de localités dans le sud du Liban.

Après un an d'échanges de tirs frontaliers avec le Hezbollah et après avoir affaibli le Hamas à Gaza, l'armée israélienne a déplacé le gros de ses opérations au Liban, où elle mène d'intenses frappes contre le mouvement islamiste depuis le 23 septembre et une offensive terrestre depuis le 30 dans le sud.

Plus de 50 localités ont été bombardées dimanche dans cette région frontalière d'Israël, selon l'agence de presse libanaise Ani, qui a également rapporté que l'armée israélienne y "dynamitait" des maisons dans des villages.

Selon l'Ani, le village frontalier de Khiam a été bombardé à 14 reprises en un quart d'heure. L'armée libanaise, qui ne prend pas part au conflit, a annoncé la mort de trois soldats dans une frappe israélienne dans le sud.