Les rebelles houthis du Yémen "n'hésiteront pas" à soutenir le Hezbollah, selon leur chef

Les rebelles houthis du Yémen "n'hésiteront pas à soutenir le Liban et le Hezbollah", a annoncé jeudi le chef de ce mouvement soutenu par l'Iran, au quatrième jour de frappes israéliennes contre le mouvement libanais.

Le dirigeant des rebelles, Abdel Malek al-Houthi, a qualifié lors d'un discours télévisé les tirs israéliens de tentatives d'empêcher le Hezbollah de "soutenir Gaza et les Palestiniens". Les rebelles font partie de ce que l'Iran, ennemi juré d'Israël, appelle l'"axe de la résistance", qui regroupe d'autres alliés du Hamas palestinien, comme des groupes irakiens ou le puissant Hezbollah libanais.

Selon le chef houthi, l'opération israélienne est une "agression préméditée (...) et l'aboutissement de préparatifs et de planifications de plusieurs années", mais "le Hezbollah, plus fort que jamais, possède les capacités militaires pour atteindre n'importe quel endroit de la Palestine occupée".