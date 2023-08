L'ex-Premier ministre du Pakistan Imran Khan en appel de sa condamnation pour corruption

Imran Khan, Premier ministre jusqu'en avril 2022, a été arrêté samedi à son domicile de Lahore et a été incarcéré dans une prison, vieille d'un siècle, à la périphérie de la ville historique d'Attock, à environ 60 kilomètres à l'ouest de la capitale Islamabad.

Un avocat a visité M. Khan lundi et obtenu la procuration qui leur permet de déposer une demande de mise en liberté sous caution en son nom et de faire appel pour qu'il soit transféré dans une "cellule de classe A", plus confortable et généralement réservée aux personnalités.