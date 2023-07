L'hémisphère nord suffoque au pic des vagues de chaleur

Le feu en Grèce et au Canada, l'étuve en Italie, en Espagne ou aux Etats-Unis, et des records en France: l'hémisphère Nord suffoque et brûle sous les vagues de chaleur qui se sont renforcées mardi et concernent aussi la Chine et le Japon.

Après Cerbère, c'est la canicule Charon, du nom du passeur des Enfers, qui enveloppe le littoral nord-méditerranéen.