L'homme moyen contre l'ambitieux: qui sont les seconds de Trump et Harris qui visent la vice-présidence?

La présidentielle américaine approche à grands pas. Mais au-delà de la bataille entre Harris et Trump, une autre fait rage. Celle qui oppose Tim Walz et J.D. Vance. Les deux colistiers rêvent de la vice-présidence des États-Unis.

"L'homme moyen, le voisin avec lequel on a envie de boire une bière et de regarder un match de football à la télévision. Il vient du Minnesota, il a été professeur dans un lycée, pendant des années et des années. Jusqu'à un certain point, je crois que les Américains s'identifient très bien à lui", analyse François Van Der Mensbrugghe, professeur de droit et de politique américaine.

Vance

À l'inverse, James David Vance, 40 ans, est un ambitieux. Diplômé de Yale, il se lance dans le capital-risque et devient célèbre en écrivant sur sa jeunesse, en Ohio, dans une Amérique blanche maltraitée.

"Lorsque Trump est devenu président en 2016, il l'a plus ou moins qualifié de Hitler américain, il a dit les pires des choses sur lui. Mais après ça, il a retourné sa veste et maintenant, il défend effectivement des idées politiques qui sont plutôt extrêmes", avance le spécialiste.