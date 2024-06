Liban: le Hezbollah annonce avoir abattu un drone israélien

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste Hamas le 7 octobre, le puissant Hezbollah pro-iranien échange régulièrement des tirs avec l'armée israélienne, en soutien à son allié palestinien.

L'armée israélienne a confirmé qu'un "missile sol-air avait été lancé vers un drone qui opérait dans l'espace aérien libanais", ajoutant que le drone "a été endommagé et est tombé en territoire libanais".

Ce type d'attaques avait provoqué d'importants incendies la semaine dernière dans le nord d'Israël et dans le Golan.

Plus de huit mois de violences ont fait au moins 459 morts au Liban, dont environ 90 civils et près de 300 combattants du Hezbollah, selon un décompte de l'AFP. Côté israélien, au moins 15 soldats et 11 civils ont été tués, selon les autorités.