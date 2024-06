L'occupation du bâtiment UFO de l'université de Gand va se poursuivre

Les activistes et étudiants installés dans le bâtiment UFO de l'université de Gand (UGent) continueront à occuper les lieux, est-il ressorti lundi des discussions menées depuis trois jours entre les occupants et la direction de l'établissement. L'université avait annoncé la semaine dernière qu'elle allait mettre fin à sa collaboration avec les universités israéliennes, mais les militants - dont le groupe pro-palestinien Students For Palestine et le mouvement écologiste End Fossil Gent - ne sont pas satisfaits.