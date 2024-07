L'OMS parle d'une situation sanitaire "catastrophique" en RDC

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la situation sanitaire est "catastrophique" dans l'Est de République démocratique du Congo (RDC). Les épidémies se sont "gravement détériorées" en raison des violences et des inondations, a affirmé vendredi à la presse à Genève l'une de ses responsables.

Au moins 20.000 cas de choléra et près de 60.000 cas de rougeole ont été observés. Mais le chiffre est probablement bien plus important, a ajouté la responsable. L'OMS s'était dit encore jeudi à nouveau "très inquiète" d'un variant du mpox depuis quelques mois dans ce pays.

Selon la responsable de l'organisation, avec plus de 25 millions de personnes qui dépendent d'assistance humanitaire, la RDC est désormais le pays avec le plus chiffre le plus important. Des millions de personnes sont déplacées, notamment près de 2,9 millions dans l'Est du pays.