L'ONU annonce que son émissaire reste au Soudan malgré les évacuations

L'ONU a annoncé lundi que son émissaire au Soudan, Volker Perthes, restait dans le pays, où neuf jours de combats ont déjà fait plus de 420 morts, tandis que des centaines de ses employés avaient été évacués à Port-Soudan, sur la côte épargnée par les violences.

En outre, "43 personnels internationaux et 29 membres d'ONG internationales ont été évacués d'El-Geneina et de Zalingei", deux chefs-lieux du Darfour, la région la plus touchée par les combats avec Khartoum, "vers le Tchad" voisin, détaille le communiqué de la mission de l'ONU au Soudan.