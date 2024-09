A l'ONU, les Palestiniens plaident contre l'occupation, Israël dénonce une "mascarade"

En juillet, répondant à une demande d'avis consultatif de l'Assemblée générale sur l'occupation israélienne depuis 1967, la Cour internationale de justice (CIJ) a estimé que "la présence continue d'Israël dans le Territoire palestinien occupé est illicite" et qu'Israël est "dans l'obligation (d'y) mettre fin (...) dans les plus brefs délais".

Pour donner suite à cet avis, les pays arabes ont demandé cette nouvelle session spéciale de l'Assemblée générale à quelques jours de l'arrivée à New York de dizaines de chefs d'Etat et de gouvernement pour la réunion annuelle de haut niveau de l'Assemblée générale dont la guerre à Gaza devrait dominer les débats.

"Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui peut être le dernier chapitre de la tragédie du peuple palestinien ou le premier chapitre d'une réalité encore plus tragique pour notre région en entier", a lancé l'ambassadeur palestinien à l'ONU Riyad Mansour, appelant les Etats membres à "choisir le bon côté de l'Histoire".

"Je me tiens à cette tribune en ce moment historique et tragique pour dire aux Palestiniens que le changement viendra, que leur destin n'est pas une agonie et une souffrance sans fin, que leur liberté est un droit imprescriptible et leur destinée", a-t-il ajouté en présentant pour la première fois une résolution au nom de l'Etat observateur de Palestine, un droit tout récemment gagné.