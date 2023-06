Mali: décès d'un second Casque bleu après une attaque la semaine dernière

Un Casque bleu faisant partie du contingent burkinabè avait été tué et huit autres gravement blessés.

Deux des sept autres blessés ont pu sortir de l'hôpital, a précisé Stéphane Dujarric lundi.

Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire profonde partie du nord et qui s'est propagée au centre du pays et au Burkina Faso et au Niger voisins. Il est livré aux exactions des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, mais aussi aux violences des groupes proclamés d'autodéfense, des bandits et même des forces régulières.