Neige et verglas: l'IRM place deux provinces en alerte jaune aux conditions glissantes

L'Institut royal météorologique (IRM) émet une alerte jaune aux conditions glissantes en province de Liège et de Luxembourg.

L'IRM a émis ce samedi une alerte jaune pour des conditions glissantes en provinces de Liège et de Luxembourg. L'avertissement s'étend de samedi 17h à dimanche 1h.

"La conjugaison de portions de routes parfois encore humides, d'un vent provisoirement plus calme et d'un net refroidissement lié au retour d'éclaircies pourra localement conduire à la formation de plaques de glace dès ce soir", justifie l'Institut.

Des chutes de neige sont également attendues dans les deux provinces en fin d'après-midi, ce soir et cette nuit, précise l'IRM. Une couche de 1 à 2 centimètres, voire un peu plus en Hautes Fagnes, pourrait se former au-dessus de 400 mètres d'altitude.

Les pompiers de la zone VHP (Vesdre - Hoëgne & Plateau) ont déjà dû intervenir à deux reprises ce samedi matin pour des accidents provoqués par les routes glissantes. Sur la N68 à Hestreux et sur la E25 vers Liège. "Les routes sont particulièrement glissantes, nous recommandons la plus grande prudence", indique le porte-parole de la zone de secours.