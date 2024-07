Manifestations en Ouganda: la police déployée en nombre à Kampala, des meneurs arrêtés

De petits groupes de jeunes en Ouganda ont bravé mardi une interdiction de manifester malgré de nombreux barrages de la police anti-émeute massivement déployée dans la capitale Kampala et l'arrestation de plusieurs figures du mouvement.

Trois figures du mouvement, George Victor Otieno, Kennedy Ndyamuhaki et Praise Aloikin Opoloje, "ont été arrêtés alors qu'ils marchaient vers le Parlement et emmenés dans un lieu inconnu par la police", a déclaré à l'AFP un de leurs avocats, Ashraf Kwezi, en ajoutant qu'au moins 30 personnes avaient été arrêtées.

Plusieurs manifestants arrêtés par les forces de l'ordre ont notamment crié "Anita must go" (Anita doit partir), en référence à Anita Among, la présidente du Parlement, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Certaines personnes ont défié la directive de la police de ne pas participer à la marche vers le Parlement et ont été sélectionnées pour être interrogées", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police ougandaise Kituuma Rusoke, sans préciser le nombre de personnes arrêtées.