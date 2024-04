Moins "centré" sur l'Occident, miser plus sur l'Afrique: le pari du MET de New York

Partager:

Le Metropolitan Museum of Art de New York, l'un des plus grands musées de la planète, veut offrir à ses millions de visiteurs une approche des œuvres moins "centrée" sur l'Occident et se tourner davantage vers l'Afrique et ses 3.000 ans d'histoire culturelle. Une manière aussi pour le quatrième musée du monde en termes de fréquentation - derrière le Louvre, le British Museum et les musées du Vatican - d'attirer davantage de public afro-américain et de la diaspora africaine, reconnaît dans un entretien à l'AFP le directeur général du MET Max Hollein.

Le prestigieux musée new-yorkais, adossé depuis 1870 à Central Park sur la célèbre 5e Avenue de Manhattan, souhaite ainsi mettre en valeur ses 4.000 œuvres africaines (sur 1,5 million de pièces au total) provenant de plus de 200 cultures sur trois millénaires dans près de 40 pays de l'Afrique sub-saharienne d'aujourd'hui. Après des dizaines de millions de dollars de travaux, le MET rouvrira au printemps 2025 son aile "Michael C. Rockefeller" qui accueille depuis 1982 tous les arts d'Afrique mais aussi d'Océanie et d'Amérique avant les colonisations européennes. Cette réouverture s'inscrit dans un contexte de débat vigoureux autour de la place de l'Afrique dans les musées occidentaux, plusieurs pays européens s'étant engagés dans un long processus de restitution d'oeuvres d'art pillées durant les colonisations.

"Nous voulions une architecture et une scénographie complètement nouvelles pour exposer les arts africains", vante M. Hollein, un historien de l'art autrichien de 54 ans, premier Européen à piloter le plus important musée des Etats-Unis (5,4 millions de visiteurs en 2023). - "Perspective euro-centrée" - "En offrant une perspective bien plus large" et ouverte sur l'Afrique il y a plus de 40 ans, "l'aile Rockefeller avait déjà marqué une évolution majeure pour ce musée" fondé et financé par des mécènes, hommes d'affaires et collectionneurs américains d'œuvres d'Europe, d'Amérique, d'Asie, du Moyen-Orient ou encore de l'Antiquité grecque et romaine, rappelle Max Hollein.